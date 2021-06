Binnenkijken: Lois Jeans opent tweede brandstore wereldwijd in Milaan

Damesmodemerk Lois Jeans opende afgelopen weekend haar tweede brandstore wereldwijd in Milaan. FashionUnited stelde head of retail - Nienke van Dijk, commercial director - Nonja van Leeuwen, en head of collection - Danielle van Goch via de mail een aantal vragen over de nieuwe winkel in Milaan.

Lois Jeans is verkrijgbaar bij zo’n vijfhonderd verkooppunten binnen Nederland, België, Noorwegen, Zweden, Italië Duitsland en de Verenigde Staten. Italië is voor Lois Jeans een belangrijke markt: “Qua wholesale verkopen we nu bij zo’n veertig boetieks in Italië. We krijgen erkenning van de grootste modesteden over heel de wereld die bekend staan om hun passie voor design en goede smaak. Dit gaf ons het vertrouwen onze tweede winkel in Milaan te openen”, schrijft Van Leeuwen.

De Tweede brandstore wereldwijd in Milaan. Credit: Lois Jeans

De winkel, genaamd Galería Dos, heeft een oppervlakte van 55 vierkante meter en is gelegen in een typisch Italiaans pand. Daarnaast beschikt de winkel over een showroom van 25 vierkante meter voor wholesale klanten. De bestaande authentieke elementen van het pand zijn in stand gehouden en hebben een nieuw leven gekregen door ze te onthullen. “We hebben het Casa Lois-concept laten aansluiten op de authentieke elementen van het pand. We hebben bijvoorbeeld nieuw glas laten zetten in het Milanees raamwerk. Daarnaast zijn de bogen in de muren, die de verschillende ruimtes scheiden, onthuld. Het Casa Lois rieten plafond komt terug in de voorkant van de winkel en de toonbank van de kassa is gemaakt van een oude stenen plaat, verkregen uit oude bouwmaterialen uit Italiaanse villa’s”, laat Van Dijk schriftelijk weten. Het modemerk lanceert met de opening van deze winkel tevens haar eerste, eigen meubel: een organisch gevormde bank met houten afwerking. De bank draagt bij aan het serene uiterlijk van de winkel waar de gasten een moment van rust kunnen ervaren.

De bank van organisch gevormde bank met houten afwerking. Credit: Lois Jeans

De brandstore is volledig ingericht naar het idee van Casa Lois. Credit: Lois Jeans

Het assortiment bestaat uit de No.12 (SS21) collectie. Eind juni voegt het modemerk de eerste drop van de nieuwe collectie, No.13, toe aan het assortiment. “De nieuwe collectie bevat groentinten, contrasterend rood- en blauwtinten en natuurtinten als basis. Buiten denim is voor deze collectie de fijnste merinowol en gabardine twill gesourced. De grey denim en ripped details geven de collectie een chique, authentieke esthetiek”, meldt Van Goch.

Van Dijk ziet Lois Jeans de komende jaren nog verder groeien en verklapt ons alvast dat de derde winkel eind dit jaar wordt geopend in Oslo. “Uiteraard willen we meer eigen retail openen. Het plan is om één winkel per land te realiseren. Daarnaast lanceren we begin juli een collectie in samenwerking met M-magazine, een Amerikaans tijdschrift, waarmee we hopen voet aan de grond te krijgen in de Amerikaanse markt.”

