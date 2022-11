Binnenkijken: Lucardi introduceert nieuw winkelconcept

Juwelier Lucardi heeft in Nijmegen een winkel geopend volgens een nieuw winkelconcept, zo blijkt uit een persbericht. De juwelier meldt dat in het concept de winkelbeleving ‘voor sieradenliefhebbers wordt verbeterd’.

Zo is er meer ruimte voor open presentatie van de sieraden. Lucardi staat juist bekend om het presenteren van sieraden in vitrines, een element dat ook behouden wordt. In de vitrines worden in het nieuwe concept het tijdloze assortiment gepresenteerd, hoewel de presentatie daar wel een andere uitstraling heeft gekregen. Het ‘trendy assortiment’ (stainless steel, bijoux en herensieraden) worden juist open gepresenteerd in de winkel.

In het concept is er ook meer ruimte vrijgemaakt voor de services die de juwelier aanbiedt. Denk aan gaatjes schieten en piercen, maar ook graveren, horlogebandjes inkorten en horlogebatterijen vervangen.

De winkel heeft ook een andere uitstraling gekregen door het materiaal gebruik. Zo zijn er houtelementen gecombineerd met staal. Neem alvast een digitaal kijkje in de winkel via de onderstaande beelden.

Het nieuwe winkelconcept van Lucardi. Beeld via Lucardi

