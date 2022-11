Binnenkijken: Modemerk The Kooples opent eerste winkel

Modemerk The Kooples heeft een allereerste fysieke winkel geopend. Het merk is neergestreken in Parijs op Avenue de Champs Elysées nummer 93, zo blijkt uit een persbericht.

De winkel is een ‘herinterpretatie van het DNA van The Kooples’, aldus het persbericht. Zwart is een rode draad door het winkelconcept en het contrast tussen ‘scherp en verfijnd’ is opgezocht. Zo zijn er accenten van steen en beton, maar ook van staal en spiegels. Omdat de winkel ook een locatie wordt waar The Kooples evenementen wil houden, is de winkel voor de opening omgedoopt in luipaardprint. In de winkel zijn ook de kunstwerken te zien van Gaby Sahhar en Kim Farkas - de prijswinnaars van de eerste editie van The Kooples Art Prize.

The Kooples is in 2008 opgericht en staat bekend om de rock chic uitstraling. Het merk heeft in totaal 350 verkooppunten. Met de winkel in Parijs komt daar dus een eigen fysieke locatie bij. Neem hieronder alvast een digitaal kijkje in de winkel.

De eerste The Kooples winkel. Beeld via The Kooples / Benoit Florencon

De eerste The Kooples winkel. Beeld via The Kooples / Benoit Florencon

De eerste The Kooples winkel. Beeld via The Kooples / Benoit Florencon

De eerste The Kooples winkel. Beeld via The Kooples / Benoit Florencon

De eerste The Kooples winkel. Beeld via The Kooples / Benoit Florencon

Kunstwerk van Gaby Sahhar in The Kooples winkel. Beeld via The Kooples / Benoit Florencon