Binnenkijken: Nieuwe Louis Vuitton winkel in Knokke, gevestigd in villa

Het Franse luxemerk Louis Vuitton heeft zijn nieuwste winkel geopend in Knokke-Heist. De opening valt samen met de 35e verjaardag van de eerste Louis Vuitton winkel in de stad. De winkel is gevestigd in een Knokse villa, een keuze die de lokale architectuur en sfeer weerspiegelt. Dit meldt het luxemerk in een persbericht.

"Door voor een typisch Knokke villa te kiezen als winkel, wil het Huis het unieke karakter en de schoonheid van deze iconische badstad vieren. Louis Vuitton's historische relatie met kunst en vakmanschap resoneert diep met de bruisende culturele scène van Knokke-Heist," aldus het persbericht.

De winkel combineert Louis Vuitton’s luxe uitstraling met een huiselijke sfeer, met kunstwerken en sculpturen. In de winkel vindt men collecties gericht op vrouwen. Te weten: de nieuwste prêt-à-porter kleding, lederwaren, accessoires en geuren.

Bekijk hier de Louis Vuitton-winkel aan Kustlaan 114, 8300 Knokke-Heist.

Louis Vuitton opent winkel in de Belgische badstad Knokke Credits: Louis Vuitton

