Binnenkijken: Norah opent 100e winkel in Maastricht met nieuw winkelconcept

Mijlpaal bereikt: Modeketen Norah opende op 2 november officieel haar honderdste winkel in Maastricht. Om dit moment te vieren, introduceert de modeketen een nieuw winkelconcept dat de basis zal vormen voor alle toekomstige Norah-winkels, zo luidt het persbericht.

De winkel in Maastricht telt 260 vierkante meter vloeroppervlakte en bevindt zich in het kernwinkelgebied in de Muntstraat. “We zijn ontzettend blij om de honderdste winkel te openen in deze prachtige stad”, deelt Han Sterk, CEO van Norah.

“Maastricht heeft een levendige winkelcultuur en we kijken ernaar uit om een waardevolle aanvulling te zijn voor de lokale gemeenschap. We nodigen iedereen uit om langs te komen en onze nieuwe winkel te ontdekken.”

FashionUnited vroeg meer informatie op over het nieuwe winkelconcept, maar wacht nog op aanvulling. U kunt hieronder in ieder geval een digitaal kijkje in de winkel nemen.

De 100e Norah-winkel in Maastricht. Credits: Norah

