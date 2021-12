Binnenkijken: Online platform The Lingerist opent fysieke winkel

Online platform The Lingerist heeft de stap naar fysieke retail gemaakt. Het bedrijf is neergestreken in de Runstraat, in de Negen Straatjes in Amsterdam, zo is te lezen in een persbericht.

The Lingerist focust zich op duurzame en ethische lingeriemerken, die nu naast online dus ook fysiek worden aangeboden door het bedrijf. In de winkel zijn meer dan 20 merken te vinden. Elk product is getoetst aan acht criteria waardoor het voor consumenten makkelijker moet zijn te begrijpen welke impact de items hebben die ze aanpassen.

The Lingerist zet niet alleen in op duurzame en ethische merken, het wil ook de klassieke schoonheidsidealen uitdagen en vrouwelijkheid en inclusiviteit vieren. Dit doet het bedrijf door productfoto’s die te zien zijn op de website en in de winkel zijn genomen door vrouwen zelf. Hierdoor kunnen de vrouwen zichzelf laten zien op de manier dat ze gezien willen worden. Oprichter Jules Schneider meldt in het persbericht dat elke bezoeker van de winkel deze uit moet lopen met een beter gevoel over zichzelf. “Of dat nou is omdat ze zichzelf heeft getrakteerd op nieuwe lingerie, of simpelweg omdat ze vrolijk werd van de positieve omgeving die we creëren.”

The Lingerist

The Lingerist

The Lingerist

The Lingerist

The Lingerist

The Lingerist