Binnenkijken: Pinko introduceert een nieuw winkelconcept

Italiaans modemerk Pinko doet met het nieuwe winkelconcept in Milaan recht aan de merknaam. Het winkelconcept is namelijk felroze - pink.

Pinko introduceert in de winkel in Galleria Vittorio Emanuele II in Milaan het nieuwe concept. Het concept focust zich op het Italiaanse erfgoed van het merk, aldus het persbericht. Bijna de gehele winkel is in roze gedoopt en het assortiment van de winkel bestaat uit uitsluitend ‘Made in Italy’ producten.

Pinko geeft aan dat er ook een digitale versie van de winkel is voor iedereen die de winkel niet fysiek kan bezoeken. Een virtuele winkel die het interieur van de fysieke locatie reproduceert is namelijk opgezet.

Neem alvast een digitaal kijkje in de fysieke winkel in Milaan met onderstaande beelden.

De Pinko-winkel in Galleria Vittoria Emanuele II in Milaan. Beeld via Pinko / Fashion Club 70

