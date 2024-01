Binnenkijken: Populair Braziliaans merk Farm Rio opent eerste Europese winkel

Braziliaans merk Farm Rio komt naar Europa. Het merk kreeg al voet aan de grond door middel van wholesale, maar opent nu een eigen winkel. Het kleurrijke merk is neergestreken in Londen, zo is te lezen in een persbericht.

De kleurrijke stijl van het merk is ook terug te vinden in het ontwerp van de winkel. Op de muren zijn diverse tropische prints en schilderijen te zien en de kleding is opgehangen aan een gevlochten buis. Farm Rio geeft dan ook aan dat het interieur van de winkel een interpretatie is van de Braziliaanse natuur. De winkel is groot genoeg voor de gehele collectie van Farm Rio.

Farm Rio is opgericht in 1997 en heeft sindsdien bekendheid verworven in Brazilië. “Een winkel aan de andere kant van de oceaan in een andere grote modehoofdstad is echter meer dan een belangrijke prestatie - het is een droom die uitkomt”, aldus medeoprichter en creatief directeur Kátia Barros, in een persbericht. “ Dit is een spannend nieuw hoofdstuk voor ons merk met talloze redenen om te vieren, van het unieke architectonische ontwerp van de winkel tot het creëren van een nieuwe gemeenschap die lokale creatieve mensen nog dichter bij elkaar brengt. Onze ruimte is klaar om nog veel meer speciale momenten te verwelkomen in 2024.”

Farm Rio wordt in Europa onder andere al bij warenhuizen De Bijenkorf, Printemps, Liberty en Rinascente verkocht. Het bedrijf heeft wereldwijd al 100 eigen winkels, maar de winkel in Londen is de eerste in Europa.

De winkel in Londen. Credits: Farm Rio / Michael Franke.

