Binnenkijken: Spaans merk Laagam opent eerste Nederlandse winkel

Het Barcelonese merk Laagam opende gisteren de deuren in Amsterdam met zijn eerste permanente winkel buiten Spanje. Een stap die de aantrekkingskracht van de Nederlandse hoofdstad als internationaal platform voor Spaanse merken versterkt.

Online verkoopdata tonen aan dat Nederlandse vrouwen tot de trouwste klanten behoren. Het bedrijf werkt daarom al jaren aan de versterking van zijn positie in het land. De stabiele aanwezigheid in warenhuis de Bijenkorf, zichtbaarheid in multibrand-winkels en een recente private pop-up dienden als basis voor dit nieuwe hoofdstuk. Voor de consolidatie van de lokale positionering is een samenwerking aangegaan met Nexo Studio als lokale partner. Zij zijn verantwoordelijk voor strategische activaties in de markt, zoals het openingsevenement van gisteren.

Elke stap was een test-and-learn-proces. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de keuze voor een sfeervolle ruimte van ongeveer 40 vierkante meter op Heiligeweg 39, een van de belangrijkste winkelstraten van de stad.

Nieuwe winkel van Laagam in Amsterdam. Credits: Alicia R. Sarmiento | FashionUnited.

Het project is toevertrouwd aan de Madrileense architectuurstudio Casa Antillón, die nauw verbonden is met hedendaagse kunst en experimenteert met de beleving van ruimtes. Het resultaat is een kleine winkel die een gevoel van diepte creëert, geïnspireerd op de beweging van vallende speelkaarten. Met de kenmerkende esthetiek van het merk als rode draad is een route ontworpen. Hierdoor ontdekt de bezoeker de collectie geleidelijk, via het 'skelet' van een van de scheve huizen van de stad.

Dat is geen kleine knipoog. Amsterdam is gebouwd op moerassige grond, waardoor veel oude huizen op houten palen rusten. In de loop der tijd zijn deze palen ongelijkmatig verzakt, waardoor gebouwen scheef zijn gaan staan. Een 'fout' die hier esthetisch is omarmd om de ruimte symbolisch met haar omgeving te verbinden.

Na deze opening volgen binnenkort een fysieke winkel in Bilbao, waarvoor ook is samengewerkt met Casa Antillon, en een pop-up in Mexico, naast enkele corners in het land. Deze vestigingen komen bovenop de fysieke aanwezigheid in Madrid en Barcelona en een online kanaal dat de internationale groei blijft stimuleren.