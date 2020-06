Binnenkijken: Zo ziet de eerste Nederlandse H&M Home winkel eruit

H&M kondigde begin dit jaar al aan dat Nederland ook een H&M Home winkel zou krijgen. Vandaag is het zover: de deuren van de winkel zijn geopend.

“We zijn heel trots op onze H&M Home concept store in nederland en enorm verheugd om onze klanten vanaf nu welkom te heten. We hopen dat de klanten er net zo dol op zijn als wij, en hier alles kunnen vinden om hun ideale thuisplek te creëren,” aldus Peter Klagsmark, de algemeen manager van H&M Home in het persbericht.

De eerste Nederlandse H&M Home conceptstore is gevestigd op Kalverstraat 122. In de winkel is het volledige assortiment van H&M Home te vinden en een samengestelde selectie van items van andere merken. Ook worden in de winkel verse seizoensbloemen verkocht. Items kunnen daarnaast gepersonaliseerd worden met de monogramservice van H&M. Klanten kunnen ervoor kiezen om de items die ze kopen in de winkel thuis te laten bezorgen.

Dit zijn de eerste beelden van de Nederlandse H&M Home concept store

Beeld: H&M