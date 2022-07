‘Binnenkort heeft NZA New Zealand Auckland ook winkels in Frankrijk’

Het Nederlandse mannenmodemerk NZA New Zealand Auckland wil binnenkort winkels openen in Frankrijk. Dat zegt Wilbert van Doorn, directeur sales bij NZA New Zealand Auckland, in een interview met RetailTrends. NZA New Zealand Auckland was in Frankrijk al online actief, maar nog niet aanwezig in de winkelstraten.

NZA New Zealand Auckland werkte de afgelopen jaren al actief aan internationale expansie. Inmiddels zijn er meerdere winkels in België en Duitsland waar het merk wordt verkocht. In het verleden werd NZA New Zealand Auckland ook in Azië aangeboden, maar dat bleek ‘fysiek en emotioneel te ver weg’, vertelt Van Doorn. ‘Een ander klimaat, cultuur, pasvorm… Nee, dat werd te gecompliceerd om écht goed te doen.’

Dus houdt NZA New Zealand Auckland het iets dichter bij huis. Van Doorn kijkt intussen ook naar mogelijkheden om op de lange termijn over te steken naar Scandinavië.