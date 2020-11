Black-Friday drukte: ‘Bepaalde binnensteden drukker dan in 2019’

Hoewel voorafgaand aan Black Friday nog werd benadrukt door onder andere brancheorganisatie INretail dat veilig winkelen mogelijk was, overstroomden diverse binnensteden dit weekend. Het koopjesweekend zorgde ervoor dat de coronaregels niet meer te handhaven waren en winkels zelfs eerder dicht moesten.

Op vrijdag werd al duidelijk dat het flink druk was in de steden. In Rotterdam werd in de middag al opgeroepen niet meer naar de binnenstad af te reizen en naar huis te gaan. Later werd in overleg met de winkeliers besloten de winkels in het centrum te sluiten. Directeur van Bureau RMC Huib Lubbers meldt telefonisch tegen FashionUnited dat het in het centrum van Rotterdam op Black Friday aanzienlijk drukker was dan op de koopjesdag vorig jaar. “Mensen zijn duidelijk emotionele shoppers. Ze voelen zich enige tijd beknot en willen zichzelf nu trakteren.” Niet alleen Rotterdam, maar ook de gemeenten Amsterdam, Eindhoven en Groningen deelden vrijdag de oproep het centrum te verlaten en niet meer te komen winkelen. In Amsterdam werd ook op de Nieuwendijk en Kalverstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Bureau RMC deelde eerder nog de verwachting dat de winkelstraten 46,8 procent rustiger zouden zijn op Black Friday, maar ‘het was iets drukker dan voorspeld’, zo vertelt Lubbers telefonisch. Het bureau deelt later vandaag meer cijfers over de drukte dit weekend, maar Black Friday trok 33 procent minder bezoekers naar de winkelstraten afgelopen vrijdag. Wel benadrukt Lubbers dat in bepaalde grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam vanaf een uur of twaalf het aanzienlijk drukker was dan vorig jaar.

Ondanks de waarschuwingen op vrijdag verliep ook de rest van het Black Friday-weekend druk. De Gemeente Rotterdam had al aangegeven dat de winkels in het centrum eerder dan normaal zouden sluiten. Ook werd de toegang tot het centrum op zaterdag beperkt. In de gemeente Eindhoven en gemeente Dordrecht werden de winkels eveneens verplicht eerder dicht te gaan. Een uur voor sluitingstijd mochten ook geen nieuwe klanten meer naar binnen. In het zuiden waren volgens Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsraad, ook veel Belgische dagjesmensen te vinden, zo meldde hij tegen de NOS. Dit was het geval in onder andere Eindhoven, Breda en Maastricht. “Die kunnen wij er niet bij hebben.” Afgelopen weekend waren de niet-essentiële winkels in België nog dicht, maar deze zullen op dinsdag 1 december weer heropenen.

Inmiddels is er ook onduidelijkheid bestaan over het feit of de 25 burgemeesters in de Veiligheidsraad hebben gevraagd voor een verbod van Black Friday. In eerste instantie leek burgemeester Aboutaleb van Rotterdam te suggereren dat de burgemeesters om een verbod hebben gevraagd, maar later bracht hij toch een nuance aan. “Als je aan ziet komen dat dingen veel mensen op de been zouden brengen, dan ligt het voor de hand om te zeggen: misschien niet zo verstandig,” aldus de burgemeester tegen Nu.nl. De burgervader is van mening dat men Black Friday in ieder geval niet zo op zijn beloop had moet laten gaan.

Voorafgaand aan Black Friday werden consumenten vooral opgeroepen eerder in de week te komen winkelen op rustige tijdstippen. FNV riep op Black Friday dit jaar over te slaan uit veiligheidsoverwegingen voor medewerkers maar ook voor de consument. Brancheorganisatie INretail benadrukte juist dat alle retailers hun uiterste best zouden doen om de koopjesdag goed te laten verlopen.