Black Friday: FNV wil dat winkels de acties schrappen, INretail zegt dat het veilig kan

Al jaren is er verdeeldheid over koopjesfestijn Black Friday. Normaal gesproken is het twistpunt de grote kortingsacties die slecht zijn voor de retail, nu gaat het echter om de veiligheid in verband met de pandemie. FNV Handel riep dit weekend de detailhandel op Black Friday over te slaan. Brancheorganisatie INretail reageert op zijn beurt dat de retail er alles aan doet om het festijn veilig te laten verlopen.

FNV Handel doet met een ingezonden brief een beroep op het gezonde verstand van de werkgevers, zo is te lezen in een persbericht van de organisatie. FNV roept op ‘om de volksgezondheid niet ook in de uitverkoop te zetten’. Het is volgens de organisatie voor de veiligheid van werknemers en klanten van belang dat Black Friday, dit jaar op 27 november, niet doorgaat. “Door dit te stoppen voorkomen we dat hierdoor het aantal coronabesmettingen in Nederland weer oploopt,” aldus FNV Handel. “Alle medewerkers die kunnen werken, werken mee en in sommige winkels staan zelfs dranghekken om de toestroom van klanten goed te begeleiden. Ook in de distributiecentra is het een drukte van jewelste. In heel veel winkels en distributiecentra is zeker ten tijde van zulke drukte het volgen van de coronamaatregelen onmogelijk. Dit gaat absoluut zeer ongewenste situaties opleveren,” aldus FNV.

Black Friday acties verdelen: FNV wil dat retailers het overslaan, INretail zegt dat het kan

Eerder deed de politiek al een oproep om niet te gaan funshoppen en Black Friday valt daar volgens FNV onder. “Bedenk liever een actie die gespreid de klanten binnen laat komen. We hopen dat de politiek onze oproep steunt.” Brancheorganisatie INretail antwoordt de oproep van FNV met een eigen onderzoek. Acties rond Black Friday starten dit jaar een week eerder en lopen vaak een week langer door. “Winkels willen per se bezoekerspieken voorkomen en sturen aan op spreiding,” aldus de brancheorganisatie in een persbericht. Deelnemers aan het onderzoek melden dat de acties vaker online, meer gespreid en minder ‘luidkeels’ zijn, aldus INretail. Acht op de tien retailers die kortingsacties organiseert geeft aan extra maatregelen te treffen. Denk aan een nog strenger deurbeleid, gastheren en -vrouwen bij de deur en een mondkapjesplicht. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat van de ondernemers die vorig jaar aan Black Friday meededen, 35 procent dit jaar geen kortingsacties heeft.

Black Friday is nu al enkele weken een hot topic. Het van oorsprong Amerikaanse fenomeen is enkele jaren terug overgewaaid naar Nederland en zorgt dat de piek in de retail die normaal rond de feestdagen in december ligt al veel eerder plaatsvindt. Diverse pakketdiensten zoals PostNL hebben al aangegeven de capaciteit flink op te schalen. Door de pandemie is het aantal pakketten al flink gestegen, maar rond de feestdagen wordt nu extreme drukte verwacht. Naast Black Friday, traditioneel de vrijdag na Thanksgiving, heeft de Benelux nu ook te maken met Singles Day. Singles Day is een koopdag overgewaaid uit China en vindt plaats op 11 november. Al met al zal het afwachten zijn hoe de detailhandel met deze piek omgaat in corona-tijden.

Beeld: Unsplash