Black Friday onverminderd populair, Nederlanders focussen zich meer op online acties

Over een week is het zover: Black Friday. Het van oorsprong Amerikaanse event is jaren geleden al naar Nederland overgewaaid en is onverminderd populair, zo blijkt uit onderzoek van Thuiswinkel.org.

De afgelopen weken is er veel te doen geweest over het koopjesfestijn. Retailers werden door FNV gevraagd de kortingsacties te schrappen in de naam van de veiligheid voor bezoekers en medewerkers, maar branchevereniging INretail benadrukte juist dat retailers er alles aan doen om de veiligheid te waarborgen. Vanwege de coronacrisis wordt gevreesd voor grote drukte in de winkelstraten en dat de 1,5 meter afstand niet gehandhaafd kan worden. Uit het onderzoek van Thuiswinkel.org blijkt dat niet alleen retailers en brancheorganisaties rekening houden met de veiligheid in de winkelstraten, maar ook de consumenten. De coronacrisis heeft namelijk ook een impact op het shopgedrag van consumenten tijdens Black Friday. Bijna de helft van de Nederlanders die van plan is een aankoop te doen met Black Friday is van plan dit vooral of alleen maar online te doen. Vorig jaar was dit nog maar 35 procent van alle ondervraagden.

“De belangrijkste reden voor deze verschuiving is dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten en/of willen blijven. Ook geven mensen aan dat zij het winkelen in een fysieke winkelstraat te druk vinden”, legt Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, uit in het persbericht. “Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het gemak van online winkelen en het grotere assortiment ook nog steeds een belangrijke rol spelen bij de keuze voor het online shoppen.”

Black Friday verschuift van koopjesdag naar koopjesweek

INretail gaf eerder al aan dat veel retailers ervoor kiezen de Black Friday-acties eerder te laten beginnen en langer door te laten lopen om de drukte te spreiden. Waar ongeveer de helft van de consumenten aangeeft een aankoop te willen doen op Black Friday zelf, geeft ook 13 procent aan in de week voor de koopjesdag hun aankoop te willen doen. Hiermee lijken consumenten gehoor te geven aan de oproep van onder andere PostNL om hun aankopen gespreid of eerder te doen dit jaar. Vorig jaar gaf namelijk nog maar 7 procent van de consumenten aan in de week voorafgaand Black Friday al aankopen te doen.

“We zien Black Friday van online koopjesdag naar een online koopjesweek gaan. Inmiddels verwacht 58 procent van de Nederlanders dat de meeste winkels de hele week acties en aanbiedingen hebben. Het aantal mensen dat denkt dat de beste acties en aanbiedingen pas op Black Friday zelf komen, is daarbij afgenomen. We zien dat winkeliers, zowel online als offline, hun eventuele Black Friday-aanbiedingen beter dan in andere jaren goed verspreiden over de hele week en hier duidelijk over te communiceren. De campagne ‘Wees voorbereid, bestel op tijd’ van de branche in samenwerking met vervoerders en webwinkels blijkt effect te sorteren. Steeds meer consumenten snappen dat het slim is om juist ook in deze tijden op tijd te bestellen, waardoor de verwachte drukte zo goed mogelijk kan worden gespreid,” aldus Jongen in het persbericht.