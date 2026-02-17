Blijven bouwen: Norah streeft komende jaren naar minimaal 165 winkels

De Nederlandse damesmodeketen Norah zet de volgende stap in haar fysieke groeistrategie en stuurt aan op een netwerk van meer dan 165 winkels in Nederland in de komende jaren, zo meldt CEO Han Sterk op LinkedIn. Waar een groot deel van de retailmarkt pas op de plaats maakt, kiest de retailer nadrukkelijk voor uitbreiding, vernieuwing en relocatie. Het huidige winkelbestand telt 110 vestigingen.

De expansie beperkt zich niet tot het openen van nieuwe vestigingen. Norah investeert tegelijkertijd in het verplaatsen van winkels naar sterkere A-locaties, het moderniseren van bestaande panden en het doorvoeren van verbouwingen bij aflopende huurcontracten. Daarnaast wordt structureel gewerkt aan het verbeteren van de winkelkwaliteit op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’. Het resultaat is een continu bouw- en ontwikkelritme, waarbij vrijwel wekelijks ergens in het land een winkelproject loopt, aldus het LinkedIn-bericht.

Volgens de retailer verschilt deze aanpak fundamenteel van de traditionele, gestandaardiseerde retailuitrol. Elke winkel wordt afzonderlijk beoordeeld op commerciële potentie en lokale dynamiek. Daarbij wordt per locatie gekeken naar vragen als: blijven of verhuizen, vergroten of verkleinen, en de mate van standaardisatie van het winkelconcept.

Groei sluit aan op formuleontwikkeling

De fysieke expansie ligt in het verlengde van de strategische koers die CEO Han Sterk eerder voor Norah uitstippelde. Na een periode waarin de nadruk vooral lag op het vergroten van het winkelnetwerk, verschuift de focus naar het versterken en uniformeren van de formule en het doorontwikkelen van het winkelconcept.

Dat vertaalt zich in een gefaseerde aanpak waarbij bestaande winkels worden verbouwd, sommige locaties verhuizen naar sterkere posities en nieuwe vestigingen direct volgens het meest recente concept worden geopend. De stenen winkel blijft daarbij het belangrijkste verkoopkanaal. De klant oriënteert zich vaak online, maar rondt de aankoop in veel gevallen in de fysieke winkel af, zoals FashionUnited eerder rapporteerde. Daarmee opereert Norah als omnichannel retailer met een duidelijke nadruk op offline retail.