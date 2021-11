Boa's, borden en lijnen: zo bereiden grote steden zich voor op Black Friday nu de besmettingscijfers stijgen

Rond Black Friday heerst dit jaar een ongewone spanning. Op de dag waarop gewoonlijk massa’s mensen naar de steden stromen om te profiteren van stuntprijzen in winkels, vindt ook een vervroegde persconferentie plaats waarin nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. Oorzaak: razendsnel oplopende besmettingen. Eerder deze week werd anderhalve meter afstand houden voor het eerst sinds september weer verplicht. Daar komen morgen nog restricties bij.

Hoe zijn de stijgende coronacijfers te rijmen met de drukste winkeldag van het jaar? Dat vragen ook de besturen van grote Nederlandse steden zich af. Hier worden inmiddels voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat de kortingsdag niet uitloopt in een besmettingspiek. Wat doen de steden om de drukte in goede banen te leiden?

Wachtrijstippen en shoppingcoaches

In Amsterdam wordt niet alleen op vrijdag, maar ook in het weekend daarna meer drukte verwacht in de winkelgebieden, laat Eva Plijter van de Gemeente Amsterdam in een e-mail weten. “We monitoren daarom het aantal bezoekers in het kernwinkelgebied, zoals we dat in de voorgaande periodes ook hebben gedaan. Om te voorkomen dat het té druk wordt roepen we mensen op om juist in de ochtend of op een rustig(er) moment te komen winkelen.” Verder wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld wachtrijstippen en posters om mensen te stimuleren afstand van elkaar te houden en mondkapjes te dragen. “Mocht het nodig zijn, dan kunnen we weer eenrichtingsverkeer instellen met behulp van dranghekken en tekstkarren,” aldus Plijter. “Maar de inzet zal in eerste instantie gericht zijn op het spreiden van het winkelend publiek en drukte vermijden.”

In Rotterdam worden op vrijdag en zaterdag extra boa’s ingezet onder de noemer ‘shoppingcoaches’, zo blijkt uit navraag van ANP. Zij zullen op straat aangeven wat de regels zijn en delen mondkapjes uit. Op de straten is belijning aangebracht om het publiek in banen langs de winkels te leiden. Als aanvulling op grondstickers en posters gaat Den Haag, net als vorig jaar, werken met een ‘stevig crowdmanagementsysteem’, zo zegt een woordvoerder van de gemeente in de Telegraaf. Op drukke plekken wordt de hoeveelheid mensen scherp in de gaten gehouden. “In algemene zin zeggen we: als het ergens te druk is, kom dan later terug.”

Luidsprekers voor sfeermuziek én veiligheid

In Eindhoven was het vorig jaar met Black Friday zo druk dat de gemeente via social media een oproep deed aan het winkelpubliek om toch vooral thuis te blijven. Dit jaar worden er weer veel winkelaars verwacht. “We bereiden ons op allerlei manieren voor op de drukte die we de komende tijd verwachten met Black Friday, Sinterklaas en Kerst in het vooruitzicht”, zegt een gemeentewoordvoerder tegen Omroep Brabant. De gemeente pakt het serieus aan: naast ‘city hosts’ en duidelijk aangegeven looprichtingen komen er waarschuwingen op schermen in en buiten de stad, en luidsprekers op drukke plekken. “Die laten sfeermuziek horen, maar kan indien nodig ook gebruikt worden om boodschappen in het kader van veiligheid en gezondheid af te spelen.”

Net als Eindhoven maken de steden Tilburg en Breda gebruik van een druktemeter, waarop mensen kunnen zien hoe vol het is in de stad. In Breda komen infoborden en belijning, in Tilburg komen ‘city hosts’ en matrixborden. Verder naar het zuiden, in Maastricht, worden LED-schermen geplaatst die bezoekers wijzen op de maatregelen. Beveiligers zorgen voor een goede doorstroom van het winkelverkeer.

In Groningen moest de Herestraat vorig jaar door een teveel aan mensen tijdelijk worden afgesloten. Toen zorgden boa’s ervoor dat het aantal winkelaars in de straat beperkt bleef. Dit jaar zijn er weer boa’s in de stad die samen met gastheren en gastvrouwen voor een veilige winkelomgeving moeten zorgen, zo is te lezen in berichtgeving van RTV Noord. Hoewel het in het weekend ook nog druk kan worden, worden de boa’s in eerste instantie alleen op vrijdag ingezet.

De rol van ondernemers

Ook ondernemers zelf hebben een rol te vervullen bij het in goede banen leiden van Black Friday. Dat ziet ook Inretail, dat ondernemers ondersteunt bij het veilig houden van hun winkels. De branchevereniging heeft posters beschikbaar gesteld en adviseert waar nodig het nemen van extra stappen, zoals een maximaal aantal klanten per vierkante meter, bewegwijzering of spatschermen, zo mailt Paul ten Grotenhuis van Inretail. Daarnaast benadrukt Inretail dat spreiding over fysieke en online kanalen cruciaal is.

Met trafficmonitoren houdt Inretail de drukte op verschillende winkelstraten in de gaten. ‘We zullen ingrijpen bij drukte. We zullen ingrijpen bij verkeerde beeldvorming,’ aldus Te Grotenhuis. Voor de winkeliers staat er veel op het spel: als het in de winkels te druk wordt, kunnen ook hier strengere maatregelen volgen. De hoop is dat het zo ver niet hoeft te komen.