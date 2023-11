Bobbies strijkt neer in Amsterdam: “De ultieme droom is een Bobbies-winkel in iedere Europese hoofdstad”

Het jonge Franse schoenenmerk Bobbies strijkt neer in Amsterdam en opent daarmee zijn eerste winkel in de Benelux. Wie eind oktober bij de winkelopening aanwezig was, bevond zich in een winkel gevuld met internationale gasten. Er werden hapjes en drankjes uitgedeeld en een DJ zorgde ervoor dat niemand zonder feestgevoel naar huis ging.

De winkel bevindt zich in één van de Negen Straatjes. Om precies te zijn in de Wolvenstraat, waar ook modemerken Samsøe Samsøe, Stieglitz en Elements of Freedom zijn gevestigd, maar waar ook andere winkels te vinden zijn, zoals een fietsenwinkel en een bakkerij. De straat weerspiegelt de typische Amsterdamse lifestyle, iets wat mede-oprichter Antoine Bolze belangrijk vond tijdens het kiezen van een winkellocatie in de Nederlandse hoofdstad.

Iedere Bobbies-winkel heeft namelijk een eigen concept dat is geïnspireerd op de omgeving. Voor de winkel in Amsterdam betekent dat, dat Bobbies inspiratie haalde uit het Nederlandse weer. Wie de winkel binnenloopt, loopt een wolkenhemel tegemoet. Schoenen en accessoires staan tentoongesteld op witte, wolkvormige attributen. Ook de wanden zijn voorzien van wolkvormige afwerkingen en het mystiek blauwe marmer refereert aan de kleur van de Amsterdamse lucht. Om warmte toe te voegen, koos het Franse schoenenmerk ervoor diverse elementen, zoals het kassablok en een wand achterin de winkel, onder te dompelen in Okoumehout. Natuurlijk kleurt de lucht boven Amsterdam niet altijd blauw en dat weet Bolze maar al te goed. “Het weer in Nederland is moeilijk te omschrijven, maar ik denk dat we met dit concept een mooie weerspiegeling weergeven.” FashionUnited dronk een drankje met Bolze tijdens de winkelopening en vroeg de mede-oprichter naar de kansen op de Nederlandse markt, de Bobbies-touch en meer expansieplannen.

De Bobbies-winkel in Amsterdam. Credits: Bobbies

Een overview van de Bobbies-winkel in Amsterdam. Credits: Bobbies

Het kassablok. Credits: Bobbies

Waar staat Bobbies nu?

“Toen Alexis Maugey en ik in 2010 begonnen met Bobbies, waren we nog studenten. We startten met het idee een loaferslijn voor mannen met een minimalistische stijl te produceren. We voegden veel kleuren toe en de lijn bleek aan te slaan. In de loop der jaren hebben we onze producten uitgebreid en kwam er een vrouwenlijn bij. Tegenwoordig hebben we een uitgebreid aanbod schoenen, van ballerina's tot loafers en van laarzen tot sneakers, en hebben we lederwaren en accessoires in het assortiment.”

“Bobbies is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met zo’n tweehonderd medewerkers. We hebben 300 verkooppunten wereldwijd, waarvan drie brandstores in Parijs en één in Bordeaux, Lyon, Londen en Amsterdam. Daarnaast werken we samen met negen Portugese fabrieken en hebben we sinds een jaar onze eigen fabriek met zestien werknemers. Onze eigen fabriek produceert momenteel tien procent van onze producten. We streven ernaar om hier 25 tot 30 procent van te maken.”

“Bobbies is de afgelopen jaren enorm gegroeid en zal dat in de toekomst blijven doen. Ik doe geen uitspraken over financiële details, maar Bobbies is sinds de start winstgevend geweest. We financieren alles zelf, dus we zijn erg onafhankelijk en daar houd ik van. We kunnen niet alles doen wat we zouden willen, maar het geeft ons wel meer mogelijkheden en ruimte. En dat houden we graag zo.”

Hoe kijkt u terug op de afgelopen 13 jaar?

“De industrie is de afgelopen 12 jaar erg veranderd. Veel merken uit de jaren ‘90 en ‘00 vallen om. Nieuwe merken, zoals wij, die erg web-georiënteerd zijn, doen het goed. Bobbies heeft sinds het begin af aan drie verkoopkanalen gehad, waarvan de webshop en wholesale altijd heel belangrijk zijn geweest. Wat de webshop betreft was 2010 een heel andere tijd. Destijds lag de standaardlevering op zes à zeven dagen. Toch speelde dit verkoopkanaal al een grote rol. Vandaag krijgt een klant in de Verenigde Staten zijn bestelling binnen 48 uur geleverd en ontvangen Europese klanten hun bestelling de volgende dag thuis. We zijn altijd online actief geweest, waardoor we ons makkelijk konden aanpassen aan de manier waarop de branche veranderde. Zo was de webshop tijdens de coronaperiode onmisbaar en volledig ontwikkeld wat ons heeft ontdaan van veel zorgen.”

“Naast de webshop werken we samen met zo’n 300 retailers, waarvan de helft in Frankrijk is gevestigd. De overige 150 retailers bevinden zich over heel de wereld. We hebben op dit moment nog geen retailers in Nederland, maar we zijn onlangs een samenwerking aangegaan met een agentschap dus wie weet volgt dat snel. Bovendien denk ik dat de Amsterdamse winkel meer naamsbekendheid zal genereren, waarna Nederlandse retailers zullen volgen.”

De opening van de winkel in Amsterdam is ook een Bobbies-primeur voor de Benelux. Wat maakt deze markt interessant voor Bobbies?

“Wat ons altijd drijft is ons gevoel. Ik kom al sinds jongs af aan in Amsterdam. Ik houd van de vibe van de stad. Wie kijkt naar de mensen op straat en de manier waarop ze zich kleden, denk ik dat er veel gemeenschappelijke waarden zijn tussen de Amsterdamse lifestyle en het merk. Bovendien hoorden we van Nederlandse klanten (die via de webshop een Bobbies-item kochten of een winkel bezochten) dat Bobbies thuishoort op de Nederlandse markt.”

“Het klopt dat Nederlanders veel streetwear dragen. Bobbies is geen streetwearmerk, maar twintig tot dertig procent van Bobbies’ aanbod bestaat uit sneakers. Ik denk ook dat mensen veel over streetwear praten. Een paar platte laarzen, kan ook streetwear zijn. Het ligt er maar net aan hoe men het stijlt en draagt.”

“Bovendien is Bobbies’ doelgroep erg breed. We hebben klanten tussen de 18 en 50 jaar oud. Iedereen kan Bobbies dragen. Verder denk ik dat Bobbies’ touch aansluit bij de wensen van de Nederlandse klant.”

Wat is de Bobbies’ touch dan precies?

“Bobbies’ touch heeft te maken met het minimalistische ontwerp. Het is een manier om stijlvol voor de dag te komen, zonder teveel poespas. We proberen met onze producten iets verder te gaan dan het normale.”

Een variatie aan schoenen die Bobbies te bieden heeft. Credits: Bobbies

Een deel van de heren-collectie in de Bobbies-winkel. Credits: Bobbies

Staan er nog meer expansieplannen op de agenda?

“Ja, zeker! We zijn toevallig vandaag [op de dag van de winkelopening, red.] een project gestart om een winkel te openen in Brussel. In april 2024 opent er nog een Bobbies-winkel in Parijs en over een paar maanden volgt er nog een winkel in het zuiden van Frankrijk.”

“Door de coronacrisis stonden al onze plannen op stand-by en we zijn nu bezig met een inhaalslag. Onze droom is om in alle grote steden van Europa een Bobbies-winkel te vestigen. Zo zijn Barcelona en Madrid, Berlijn en Hamburg, en Milaan erg interessant. Natuurlijk heeft Italië al wel zijn eigen schoenenmerken, dus heeft dit wellicht minder prioriteit.”

“We streven naar kwalitatieve winkels die (uiteraard) dienen als fysiek verkooppunt, maar ook als showroom. Klanten en retailers kunnen het merk op deze manier leren kennen door de items te zien en te voelen. Voor de reguliere consument werkt de winkel altijd samen met de webshop. We hebben grote collecties (zo’n 350 paar schoenen per collectie), waardoor we niet alles in de winkel kwijt kunnen. Klanten kunnen in de winkel makkelijk een online bestelling laten plaatsen. We hebben tevens onze logistiek in eigen beheer. Dat geeft ons de mogelijkheid heel reactief te zijn.”

Wat is de langetermijnvisie van Bobbies?

“De langetermijnvisie van Bobbies is eenvoudig: Kwalitatieve winkels blijven openen en het lederwaren-segment verder ontwikkelen. We zijn drie jaar geleden begonnen met lederwaren, dat segment gaat vrij goed. Maar, ik denk dat Bobbies meer in huis heeft. We waren in het begin wat traag in de ontwikkeling, omdat de fabrieken erg klein zijn. Nu we onze eigen fabriek hebben, kunnen we een deel van de productie overnemen en opschalen. Over het algemeen geldt: langzame groei voortzetten.”