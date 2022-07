Bol.com gaat pakketjes zelf ophalen bij verkooppartners

Webreus Bol.com biedt vanaf nu een eigen service aan voor verkooppartners om pakketjes op hun adres te laten ophalen, zo is te lezen in een persbericht. Daarvoor heeft het bedrijf een speciale startup opgericht, met de naam Ampère.

Het was al mogelijk om Bol.com-zendingen te laten ophalen voor levering aan distributiecentra door andere vervoerders, bijvoorbeeld PostNL. “Naast het ophalen van pakketjes via Ampère blijft Bol.com ook gebruik maken van andere vervoerders voor het ophalen van pakketjes om aan de toenemende vraag van verkooppartners te kunnen blijven voldoen,” zo is in het persbericht te lezen.

Ampère haalt de pakketjes in de ochtend op en draagt die dan over aan bezorgdienst Budbee. Die brengt de pakjes dezelfde dag nog naar de klant. Op deze manier wil Bol.com ‘de logistieke dienstverlening nog beter laten aansluiten op de wensen van klanten en meer flexibiliteit en service bieden aan verkooppartners’.

Volgens Bol.com worden alle pakketjes van verkooppartners door Ampère klimaatneutraal opgehaald. De Ampère-busjes rijden grotendeels op HVO, een duurzamere dieselvariant, gemaakt van plantaardige oliën. In de toekomst moeten de busjes elektrisch gaan rijden.