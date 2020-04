Bol.com in juni van start in Wallonië

Bol.com gaat in juni van start met een franstalige site. Het platform maakt dan de stap naar Wallonië, zo meldt L’Echo op basis van de general meeting van Bol.com. Vorig jaar september werd al bekend dat Bol een franstalig platform zou lanceren, de vraag was alleen nog wanneer.

Bol.com is al aanwezig in Nederland en Vlaanderen, maar wil nu ook de franstalige Belg aanspreken. De Walen krijgen beschikking over ‘miljoenen artikelen gecombineerd met gratis verzending’, zo luidde het persbericht in september vorig jaar. Met de uitbreiding naar Wallonië is de webwinkel naar eigen zeggen ‘het eerste e-commerceplatform dat standaard een breed assortiment met een snelle levering mogelijk maakt in geheel België’.

Zoals in Nederland en Vlaanderen gaat Bol.com ook in het nieuwe gebied samenwerkingen aan met lokale handelaren. “Door hun kennis en service te combineren met de e-commerce expertise van Bol.com, ontstaat de beste winkel voor de Belgische klant en brengt het extra bereik en omzet voor lokale ondernemers,” aldus Bol.com in september.

Beeld: Bol.com perswebsite