Bol.com lanceert Franstalige website

Bol.com zet verder in op Franstalig België. Het e-commerce platform heeft namelijk een volledig Franstalige website gelanceerd vandaag, zo is te lezen in een persbericht. Met de website hoopt Bol.com Walen en Franstalige Brusselaars aan te spreken.

“In 2020 lanceerden we al een Franstalige app. Die heeft heel wat losgemaakt. Inmiddels kent één op de drie Franstalige Belgen ons en is de app al ruim 200.000 keer gedownload. Toch zien we dat momenteel nog zo’n 50 procent van onze Franstalige klanten vooral naar de Nederlandstalige website surft,” zo meldt Bol.com CMO Boukje Taphoorn, in het persbericht. “Daarom hebben we besloten om een tandje bij te steken voor de lancering van de volledig Franstalige website, zodat iedereen nu in z’n eigen taal kan winkelen. Zo maken willen we het dagelijks leven ook voor onze Franstalige klanten makkelijker maken.”

Naast de lancering van de Franse website, wil Bol.com de focus op Franstalig Belgïe ook versterken door meer lokale Waalse en Brusselse verkooppartners aan te sluiten. “Wij geloven dat Belgische en Nederlandse bedrijven samen sterker staan. Bovendien betekent lokaal handelen geregeld ook duurzamer en klimaatvriendelijker handelen.” Ook zullen meer fysieke afhaalpunten in Wallonië en Brussel worden geïntroduceerd.