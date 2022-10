Bol.com nog steeds grootste webwinkel in Nederland, Amazon haalt Zalando en Wehkamp in

Bol.com is voor het tiende jaar op rij de grootste webwinkel van Nederland. Het bedrijf staat nog altijd aan de kop van de Twinkle100, de ranglijst van de honderd webshops met de hoogste omzet in Nederland. De ranglijst werd vandaag gepresenteerd tijdens Shopping Today, een evenement met e-commerce als thema.

Vorig jaar werd Bol.com nog gevolgd door Coolblue, maar de elektronicawebshop is inmiddels voorbijgestreefd door Albert Heijn. De afstand tussen de eerste en tweede plaats is nog altijd aanzienlijk: Bol.com loopt met een jaaromzet van 4,1 miljard euro ver vooruit op Albert Heijn, met 1,6 miljard euro.

In de top tien van dit jaar staan naast Bol.com nog drie andere webwinkels die kleding en accessoires verkopen: Amazon, Zalando en Wehkamp staan op plek vier, vijf en zes. Vorig jaar was dat ook al zo, maar toen waren de posities nog anders. Amazon stond toen op plek zes, met een jaaromzet van 530 miljoen euro. Inmiddels is die omzet verdubbeld, en wint Amazon het van zowel Zalando als Wehkamp.

Vorig jaar stond De Bijenkorf nog op plek negen, net onder Jumbo en Picnic. Inmiddels staat de webwinkel van het warenhuis niet meer in de top tien. Op plek negen staat nu Apple, op plek tien Ikea.

De honderd grootste webshops van Nederland zagen hun omzet afgelopen jaar met gemiddeld 27,5 procent groeien. De groei is iets afgezwakt ten opzichte van het jaar daarvoor: toen was deze nog 45 procent.