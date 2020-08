Bol.com officieel van start in Wallonië

Bol.com heeft officieel de overstap gemaakt naar Franstalig België. De website is vanaf vandaag actief in Brussel en Wallonië. De Nederlandse e-tailer kondigde eerder al de uitbreiding naar het gebied aan.

Het bedrijf meldt al duizenden Belgische ondernemers aangesloten te hebben bij het platform. Bol.com was al actief in Vlaanderen. Het hoopt met een groot aantal lokale partners in zee te gaan in Brussel en Wallonië. Het platform werkt ook aan een uitbreiding van het aantal afhaalpunten zodat pakketten niet alleen thuis maar ook in bijvoorbeeld supermarkten geleverd kunnen worden.

Directeur platform Margaret Versteden: “We werken al jaren hard aan het versterken van onze service en ons aanbod in Vlaanderen. Nu willen we de stap zetten om niet langer alleen Vlaanderen, maar zo goed als heel België te bedienen.” Bol.com heeft niet alleen de website beschikbaar gemaakt in de Franse taal, maar heeft ook de app geschikt gemaakt voor Franstalig België. “We kiezen voluit voor een app als medium omdat uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen mobiel hun aankopen doen. Met ons netwerk van meer dan 30.000 partners uit Vlaanderen en Nederland, hopen we nu ook uit te breiden naar Brussel en Wallonië. Met onze expertise zijn we een aantrekkelijk uitstalraam voor retailers die er via bol.com klanten bij krijgen in heel België en Nederland.”