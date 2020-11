Bol.com stopt Black Friday-reclame in België om druk te verlichten

E-tailer Bol.com heeft in België zijn promotie-acties rondom Black Friday stopgezet tot zes december. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf tegenover het Belgische nieuwsplatform Gondola. De naderende eindejaarsperiode zorgt voor teveel druk op distributiecentra en ander personeel, ziet de webwinkel. De promotiepauze moet die druk wat verlichten.

“We zien dat door de aangescherpte maatregelen (...) de behoefte om online te winkelen weer verder toeneemt. Deze toenemende klantvraag zorgt voor een grote druk op de logistieke processen,” zo schrijft Bol.com in een brief aan leveranciers, eveneens in handen van Gondola. “Om voldoende klanten te bereiken en aan onze leverbelofte te blijven voldoen, hebben we de marketingcampagnes en campagnecommunicatie nauwkeurig bekeken en besloten om per direct en tot 6 december aanstaande geen promotionele communicatie te voeren in België voor specifiek Singles Day en Black Friday.”

Concreet betekent dat dat Bol.com tot zes december geen radio- en tv-commercials rondom Black Friday meer uit zal zenden, zo schrijft het bedrijf in de brief. Ook toont het geen advertenties meer op social media en externe websites. Campagnes voor Sint en Kerst worden wel voortgezet, zo verduidelijkt de e-tailer.