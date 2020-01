Bol.com werkt samen met About You, Zeeman en Miss Etam

Bol.com zet groot in op kleding dankzij nieuwe partnerschappen met About You, Miss Etam, Jack & Jones, Claudia Sträter en Zeeman. Op donderdagochtend kondigt de e-tailer de nieuwe samenwerkingen aan, die ook telefonisch wordt bevestigd door een woordvoerder van Bol.com.

Bol.com meldt dat het platform vanaf vandaag open wordt gezet voor partners die dames- en herenkleding verkopen. “Veel van deze ondernemers verkochten al schoenen, accessoires, tassen of sportkleding via Bol.com,” zo luidt het statement. De e-tailer geeft aan dat binnen het platform al veel gezocht werd naar dames- en herenkleding en dat hier dus een duidelijke vraag naar was.

Binnen de twee nieuwe segmenten wordt ook aandacht gegeven aan duurzame mode. Het assortiment kan namelijk gefilterd worden met keurmerken zoals GOTS-certificaten.

“Als platform streven we naar een zo compleet mogelijk assortiment voor onze 10 miljoen klanten, zodat we het startpunt van winkelen kunnen zijn. Van boeken tot speelgoed en van woondecoratie tot parfum; je vindt het bij ons,” aldus Margaret Versteden, directeur winkels bij Bol.com in het statement. “We zien in het zoekgedrag dat onze klanten ook verwachten alles bij ons te vinden; er werd al veel gezocht naar dames- en herenmode. Daarom is het logisch om dit assortiment toe te voegen en ons assortiment completer dan ooit te maken. Mode verkopen is een specialisme en brengt weer andere klantenbehoeften- en gedrag mee dan de andere productcategorieën op ons platform. We hebben uitgebreid de tijd genomen om dit te onderzoeken en te ontwikkelen. We geloven sterk in de samenwerking met partners om ook deze lancering tot een succes te maken.”

Bol.com voegt dames- en herenmode toe

Vorig jaar meldden ingewijden al tegen het Financieele Dagblad dat Bol.com groter in wilde zetten op mode. Toen werden al gesprekken tussen Bol en diverse grote kledingmerken genoemd. Het is niet de eerste stap van Bol in de modewereld. De e-tailer stapte in 2014 in kleding door ook kindermode te gaan verkopen. Naar verloop van tijd werd ook sportkleding en mode accessoires aan het assortiment toegevoegd.

Margaret Versteden, directeur winkels bij Bol.com, meldt tegen Nu.nl dat het een langgekoesterde wens is van het bedrijf om ook dames- en herenkleding te verkopen. De verhouding tussen eigen producten en spullen van partners ligt normaliter bij Bol.com rond fiftyfifty, zo meldt Versteden. Bij het kledingsegment is echter gekozen voor 85 procent van partners en 15 procent eigen producten. “Dat doen we alleen om de gaten te vullen zodat alle maten beschikbaar zijn. We hebben liever dat de partners dit doen.”

Beeld: via Bol.com perswebsite