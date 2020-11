Bpost vraagt consument pakjes zelf af te halen - werkt samen met Decathlon voor extra afhaalpunten

Een opmerkelijk bericht van Bpost. De Belgische pakkettenkoerier vraagt consumenten wat vaker een pakket op te halen. De traditionele eindejaarspiek komt er weer aan en door de coronacrisis lijkt deze extra druk te worden. Thuisbezorging blijft de prioriteit van Bpost, maar de koerier kan dit niet altijd meer garanderen door de drukte.

Om het eigen netwerk van afhaalpunten uit te breiden werkt Bpost samen met Decathlon, zo meldt Bpost in het persbericht. De samenwerking gaat per zaterdag 21 november in. Decathlon heeft winkels geselecteerd die makkelijk te bereiken zijn, met voldoende parkeermogelijkheden en genoeg ruimte om klanten op een veilige manier te ontvangen. De samenwerking geldt alleen voor de levering van pakketten, voor retouren moeten consumenten nog steeds bij het eigen netwerk van Bpost zijn.

Met het verdelen van pakketten over afhaalpunten wil Bpost ervoor zorgen dat consumenten toch tijdig hun pakjes in handen krijgen, aldus het bericht. Bpost benadrukt dat het gegaan om een ‘zeer beperkt percentage’ van de ruim 500.000 pakketten die de koerier dagelijks verdeelt.

“De pakjesvolumes waar we sinds reeds een aantal dagen mee geconfronteerd worden zijn zeer uitzonderlijk,” aldus Jean-Paul Van Avermaet, CEO bpost group: We willen al onze klanten ondersteunen en doen er alles aan opdat de pakjes tijdig ter bestemming komen, dat is een enorme uitdaging. Samen met al onze klanten webshops moeten we vaststellen dat alle verwachtingen ruimschoots worden overschreden. We gaan nu al, nog voor de traditioneel drukste periode van het jaar, los over de piek die we in het voorjaar gekend hebben. Wij hadden ons enorm goed voorbereid, samen met onze klanten. Uiteraard willen we als bpost onze cruciale rol in de economie ten volle spelen en daarom ontwikkelen we actief creatieve oplossingen. We begrijpen dat deze oplossing een extra inspanning vraagt van de consument, maar ik ben er van overtuigd dat dit een degelijk alternatief is dat eindklanten in staat stelt hun pakje tijdig in handen te krijgen.”