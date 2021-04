Brancheorganisatie INretail en ondernemersorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW: ‘Uitblijven versoepelingen bittere pil voor ondernemers’

In de persconferentie van dinsdag 13 april 2021 omtrent de coronamaatregelen maakte het kabinet bekend geen plaats te hebben voor versoepelingen in de retail. Dat maakt opnieuw veel los bij brancheorganisatie INretail en ondernemersorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW. MKB Nederland noemt het uitblijven van versoepelingen een ‘bittere pil’ voor ondernemers in de horeca en detailhandel.

“Laat de mensen winkelen en laat ondernemers ondernemen”, stelt INretail in het persbericht. “De sector zit in een wurggreep en gaat failliet. Het geld is op, de voorjaarsgoederen moeten de omzet opleveren die nodig is om rekeningen te betalen. Telkens houdt het kabinet vast aan onnodige beperkingen om te overleven.” INretail meldt dat door middel van het winkelprotocol en de aanpak voor de winkelstraten, de sector in belang van de ziekenhuizen kunnen handelen en tegelijk iedereen geregisseerd veilig winkelen kunnen bieden. “Het kabinet moet geen langere dag meer wachten.”

Ook ondernemersorganisaties MKB Nederland en NVO-NCW maken zich hard voor onder andere de opening van de detailhandel. “De situatie wordt met de dag nijpender. Veel ondernemers in de evenementen, de horeca, de reisbranche en de detailhandel hebben al een jaar nauwelijks een inkomen”, melden MKB Nederland en VNO-NCW in een persbericht. MKB Nederland en NVO-NCW vinden het belangrijk dat ondernemers in hun inkomen gecompenseerd worden. De organisaties gaan hierover in gesprek met het kabinet tijdens het periodieke overleg op donderdag 15 april jl.

De ondernemersorganisaties vinden het daarnaast ‘glashelder’ dat, vanwege alle onzekerheid in de economie, het steunpakket moet worden doorgetrokken tot eind dit jaar, zo is te lezen in het persbericht. Bovendien moet er een stevig herstelpakket komen.

Nederland telt 2500 winkelgebieden waarin een kaalslag voltrekt en tienduizenden mensen hun baan gaan verliezen, meldt het persbericht van INretail. Het verdwijnen van winkels tast de leefbaarheid van plaatsen aan en landelijke ketens verdwijnen uit het straatbeeld waar huurcontracten aflopen. “Er gaat meer kapot dan iedereen lief is en het meest wrange is dat deze situatie niet nodig is. Het gaat hier ook om vertrouwen dat het kabinet moet durven geven”, aldus INretail in het persbericht.

Volgens de ondernemersorganisaties is het goed dat er een stappenplan voor versoepeling van de maatregelen komt richting de zomer. Echter laten de afgelopen weken wel zien dat het stappenplan hoge verwachtingen opwekt. Als het aan de Nederlandse bevolking ligt, zullen de winkelversoepelingen er snel komen. Uit een draagvlakonderzoek van INretail blijkt dat 65 procent van de mensen graag winkelversoepelingen wil. MKB Nederland en NVO-NCW pleit voor het vaart houden in het vaccineren: “Vaccineren is de enige echte oplossing om uit de penarie te komen. Dat laten verschillende landen nu zien.”

In het plan van het kabinet staan de verwachtingen wanneer welke groepen de komende maanden gevaccineerd zullen zijn. Zo staat in de verwachting dat in juli iedere volwassenen de eerste prik gehad moet hebben.