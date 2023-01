Brand bij Peek & Cloppenburg in The Westfield Mall of the Netherlands

Er woedde brand in de kledingwinkel Peek & Cloppenburg, gevestigd in The Mall of the Netherlands, op dinsdagochtend. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Het vuur bleek in een muur en in het plafond te zitten.

Het personeel ontdekte rook dat ergens vandaan kwam. De winkel werd vervolgen ontruimd, waarna de brandweer meerdere blusvoertuigen naar het winkelcentrum stuurde. De locatie van de brand was lastig te achterhalen.

Uiteindelijk bleek het vuur in een muur en in het plafond te zitten. De brandweer kon het vuur volledig blussen. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling en de winkel liep waterschade op. Het was niet noodzakelijk om het volledige winkelcentrum te ontruimen. Het gedeelte rondom de kledingwinkel werd wel tijdelijk afgezet met linten.