Brits merk Castore opent eerste Nederlandse winkel

Brits mannenmodemerk Castore heeft een eerste winkel in Europa gekozen. Voor de eerste voet aan land heeft het merk gekozen voor Enschede, zo is te lezen op de website.

De keuze voor Enschede is deels genomen vanwege partner FC Twente die uit de regio komt. Castore geeft aan dat het meer locaties wil openen verspreid over Europa. “Voor het bedrijf moet 2024 een mijlpaal jaar worden in de strategische expansie. Het plan is om het hoogste aantal winkel te openen in een jaar tijd in de geschiedenis van het merk”, aldus het bericht op de website.

Castore is naast FC Twente ook partner voor McLaren en Oracle Red Bull Racing. Producten van deze partnerschappen zullen in de winkel in Enschede verkrijgbaar zijn, naast de eigen mannen- en damesmode producten van het merk.