Brits merk Lestrange opent eerste internationale winkel in Amsterdam

Brits mannenmodemerk Lestrange is voor het eerst met de fysieke winkel over de grens gegaan. De eerste internationale winkel van het merk is namelijk te vinden in de Negen Straatjes in Amsterdam.

Het mannenmodemerk heeft de visie om de garderobe van de man te vereenvoudigen. Daarom maakt het ook ‘comfortabele, seizoensloze, veelzijdige kledingstukken die ontworpen zijn om in elke omgeving gedragen te worden’, aldus het persbericht. “Minder spullen, minder beslissingen, minder impact op de planeet en meer tijd focussen op wat belangrijk is.”

Brits mannenmodemerk Lestrange maakt stap naar Amsterdam

De winkel van Lestrange in Amsterdam heeft dan ook een bijzonder achtergrondverhaal. In de winkel wil het merk ‘een essentiële band met de natuur introduceren en de traditionele winkelervaring opnieuw vormgeven door een sterk gevoel van een plaats en verbondenheid op te roepen, samen met een overweldigend gevoel van comfort en rust’, aldus het bericht. Daarom is ook gekozen voor een ‘biofiel ontwerp’, wat inhoudt dat er is ontworpen op basis van de ‘aangeboren aantrekkingskracht van de mens tot de natuur en natuurlijke processen, om de vele ruimtes waarin wij leven en werken te verbeteren’, aldus mede-oprichter Oliver Heath in het persbericht.

De elementen in de winkel van Lestrange zijn ook gekozen op de ‘zintuigelijke ervaring’ die ze teweegbrengen. Zo is gekozen voor natuurlijke texturen, lokaal gewonnen en hergebruikte materialen. Zo is er FSC-gecertificeerd vuren en grenen hout geïmplementeerd. Het licht in het midden van de winkel bootst het daglicht na en de led-lampen veranderen gedurende de dag ‘in overeenstemming met het natuurlijk circadiaanse ritme om het buitenleven in de ruimte te brengen’. In het ontwerp is ook een boom midden in de winkel geplaatst.

In de winkel is maar een selectie van de seizoensgebonden capsulekleding van Lestrange te vinden. Dit heeft het merk gedaan om het streven naar minder verbruik te benadrukken.

FashionUnited heeft een bezoek gebracht aan de winkel en een interview afgelegd met de oprichters achter het merk. Houd de website in de gaten voor het verhaal.

Lestrange in Amsterdam. Beeld via Lestrange.

Lestrange in Amsterdam. Beeld via Lestrange.

Lestrange in Amsterdam. Beeld via Lestrange.

Lestrange in Amsterdam. Beeld via Lestrange.