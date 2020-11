‘Britse CEO’s doen oproep voor heropenen retail’

Meer dan 60 retailers roepen op tot de heropening van de branche aan het begin van december, zo meldt Business of Fashion. Onder andere CEO’s van JD Sports, River Island en Marks & Spencer waarschuwen dat veel winkels permanent moeten sluiten als zij de belangrijke kerstperiode missen.

Niet-essentiële winkels zijn in Engeland sinds 5 november weer dicht. Het is onderdeel van de lockdown in het land om het coronavirus te stoppen. Naar verwachting stopt deze lockdown op 2 december. De retailers hebben een beroep gedaan op de overheid in een brief, zo meldt Business of Fashion die de brief in handen heeft.

In de brief wordt geschreven dat de lockdown zorgt voor een omzet van 2 miljard pond per week die wordt misgelopen. “November en december zijn meer dan een vijfde van de gehele retailomzet en als winkels niet aan het begin van december open mogen, dan zullen velen van hen nooit heropenen met het gevolg van duizenden banen die verloren gaan,” aldus de brief. Ook wordt aangegeven dat tot nu toe de retail een minimale bijdrage heeft geleverd aan de verspreiding van het virus.

Of de overheid gehoor gaat geven aan de oproep van de retailers blijft nog even afwachten.