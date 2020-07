Britse premier Johnson vindt dat shoppers mondmaskers moeten dragen in winkels

Het begint erop te lijken dat Groot-Brittannië België achterna gaat. Afgelopen weekend ging in België de maatregel in dat men verplicht in winkels en winkelcentra een mondmasker moet dragen. Nu meldt Britse premier Boris Johnson dat hij van mening is dat consumenten een mondmaskers moeten dragen in winkels.

Johnson deed de uitspraak tegen Sky News. Hij meldde dat mondmasker waardevol zijn in de beperking van het virus. De premier geeft aan dat de wetenschap steeds vaker aangeeft dat de mondmaskers belangrijk zijn mede omdat ze aerosolen tegen kunnen houden.

“Ik denk dat het belangrijk is om mondmaskers te dragen in winkels als je in een gesloten ruimte bent en anderen wilt beschermen en andersom,” aldus Johnson tegen Sky News. De premier meldt dat een verdere melding over het dragen van mondmaskers de komende dagen gedaan zal worden. De Britse overheid gaat kijken of de maskers verplicht moeten worden in de winkels en op welke manier deze maatregel gehandhaafd kan worden.