Britse winkels bieden politie gratis koffie in strijd tegen winkeldiefstal

Britse winkels bieden politieagenten een gratis kopje koffie aan tijdens hun werk. Het is een initiatief van het bedrijf John Lewis Partnership, het moederbedrijf van onder meer warenhuisketen John Lewis, om winkeldiefstallen tegen te gaan, schrijft nu.nl.

De actie is een reactie op de winkeldiefstal cijfers van branchevereniging British Retail Consortium (BRC). De branchevereniging zag vorige maand in de tien grootste Britse steden namelijk het aantal winkeldiefstallen met 27 procent toenemen, in vergelijking met juli 2022. Volgens de hoofdbeveiliger van John Lewis Partnership, Nicki Juniper, is de toename in winkeldiefstallen ‘een nationaal probleem’, aldus nu.nl.

De gratis kopjes koffie, waarvoor de agenten wel een herbruikbare beker moeten meenemen, moeten dat probleem verkleinen. “Zelfs een politieauto voor de deur kan potentiële winkeldieven al aan het twijfelen brengen”, aldus Juniper, volgens nu.nl.