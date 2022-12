Broekenmerk Mr Marvis opent een tweede winkel in Nederland

Broekenmerk Mr Marvis breidt uit in Nederland, zo meldt retailspecialist Kroese Paternotte die het merk heeft begeleid bij de transactie. Het merk opent in het voorjaar van 2023 in Den Haag een nieuwe winkel.

Mr Marvis vestigt zich op Hoogstraat 11 in Den Haag. In het pand heeft het merk 503 vierkante meter tot de beschikking. Alleen de eerste etage zal gebruikt worden als winkelruimte, aldus Kroese Paternotte.

Mr Marvis heeft al een winkel in Amsterdam, Antwerpen en München. Het merk staat bekend om de kleurrijke shorts en broeken.