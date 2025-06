Broeklin Brussels streeft naar opening in 2028: Dit moet je weten

De voorbereiding van megaproject Broeklin in Brussel is al achttien jaar bezig en na decennia zal het naar verwachting in de tweede helft van 2028 haar deuren openen. Het multi-use project mixt shopping, horeca, entertainment, kantoren, vermaak en een stadsboerderij. In plaats van alleen een winkelcentrum moet het een ‘stedelijke hub’ worden, zo blijkt uit een presentatie van ontwikkelaar Uplace in Amsterdam.

Het project zal te vinden zijn aan de noordrand van Brussel. In totaal beslaat het ongeveer 150.000 vierkante meter verhuurbare ruimte. Het gaat hier om 55.000 vierkante meter retail waar ruim 200 winkels in passen. Uplace voorziet hier een mix van internationale merken en lokale makers.

11.500 vierkante meter is goed voor food & beverage. Dit vertaalt zich naar ruim 50 restaurants. Deze restaurants worden deels bevoorraad door de urban farm die in Broeklin Brussels te vinden is. Deze stadsboerderij is goed voor 3.000 vierkante meter van het project en zal ook lokale voedselketens ondersteunen.

Daarnaast is er 12.500 vierkante meter weggelegd voor leisure, 25.000 vierkante meter voor kantoren en werkplekken, 32.350 vierkante meter voor kleine tot middelgrote ondernemingen en 11.000 vierkante meter voor Hall of Entertainment (voor o.a. concerten).

De ingang van Broeklin Brussels - een impressie. Credits: Uplace

In het concept wordt de nadruk gelegd op innovatie, verduurzaming en circulariteit. Dat gebeurt onder andere tijdens de bouw door de implementatie van waterhergebruiksystemen, een eigen zonnepark van 4 hectare, veel groenruimte met minstens 2.500 bomen en bouwen met materialen die later ook hergebruikt kunnen worden. Het ontwerp wordt bestempeld als energieneutraal en de bouw moet circulair en modulair zijn. Met circulaire bouw bedoelt Uplace dat je het gebouw letterlijk kunt ontmantelen om daarna weer elders op te bouwen.

Maar het duurzaamheidsaspect wordt verder doorgevoerd dan alleen in het pand. Broeklin wil namelijk de verhalen rondom duurzaamheid beter vertellen in de winkels die zich vestigen in het project. “We zetten de green efforts op de voorgrond en maken het onderdeel van de ervaring”, zo vertelt Jan van Lancker, CEO van Uplace tijdens de presentatie. Zo kunnen winkels een educatieve ervaring opzetten in de winkel, door middel van bijvoorbeeld schermen, of juist meer praktische voorbeelden geven door personalisering, reparatie of zelfs op locatie productie van items.

Uplace geeft aan dat deze focus op duurzaamheid en beleving ook voortkomt uit de veranderingen onder de consument. Consumenten wegen namelijk hun aankoopbeslissingen veel nauwkeuriger af door de veranderingen in bestedingspatronen en besteedbaar inkomen. Uplace is van mening dat ‘experience shopping’ een meerwaarde kan toevoegen aan traditionele winkels waardoor consumenten worden aangetrokken.

Zo wil Uplace onder andere een aantal zaken clusteren in een centrale hub waarin zal worden ingezet op reparatie, personalisatie, recycling en upcycling. Om dit businessmodel te ontwikkelen wordt samengewerkt met het Amsterdamse House of Denim en tal van circulariteitsexperts en stakeholders. Er zal namelijk een plek zijn voor educatie en een werkplaats. Zijn er bijvoorbeeld verstellingen nodig bij een broek, dan kan het item in deze hub vermaakt worden voor de klant.

De vergunning voor het project is in december 2024 definitief geworden en de bouw zal beginnen in 2026.