Bruidsmodemerk Katherine Tash nu beschikbaar in Nederland

Bruidsmodemerk Katherine Tash is vanaf nu ook beschikbaar in Nederland, zo laat het merk weten aan FashionUnited. Het merk wordt verkocht bij Wild at Heart bij Nijmegen.

Het Amerikaanse merk heeft een trunkshow tussen 2 december en 11 december bij de winkel. Het merk wordt gekenmerkt door borduursels, vloeiende stoffen en moderne silhouetten. Elke jurk wordt in Los Angeles gemaakt.

Ontwerper Katherine Tash richtte in 2018 haar eigen bruidsmodemerk op. Ze werkte daarvoor in het maken van avondjurken en versieringen van stoffen.