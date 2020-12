Brusselse flagshipstore Abercrombie & Fitch gaat definitief dicht

Aankomend jaar gaat hij dan echt dicht: de grote vestiging van Abercrombie & Fitch aan de Brusselse Waterloolaan. ‘Vanaf 9 januari zijn we definitief gesloten’, zo is te lezen aan de ingang van de winkel. Daarmee zet Abercrombie & Fitch het plan voort om zich op kleinere winkels te gaan richten.

Het bedrijf heeft al een tijd te kampen met zwakkere prestaties en concurrentie van andere modespelers, zoals H&M, Zara en Superdry. Het doel van de winkelsluitingen is om de bedrijfskosten wat omlaag te brengen en meer klanten te trekken met een intiemere winkelervaring. Deze zomer werd de winkel aan de Champs-Elysées in Parijs al gesloten. Winkels in Londen, München, Madrid en Fukoka zullen nog volgen, zo bevestigen internationale media, waaronder het Franse nieuwsmagazine LSA.

In totaal heeft modegroep Abercrombie & Fitch nu nog ruim 300 Abercrombie-winkels, waarvan 256 in de Verenigde Staten. De winkel aan de Waterloolaan is de enige in België. Daarnaast zijn er 540 Hollister-winkels, waarvan bijna 400 in de Verenigde Staten en 2 in België.