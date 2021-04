Budbee introduceert 100 pakketkluizen in Nederland

Budbee

Meer pakketkluizen in Nederland, zo was de oproep van de Autoriteit Markt Consument vorig jaar mei. Zweeds logtechbedrijf Budbee lijkt nu gehoor te geven aan deze oproep. Het bedrijf introduceert namelijk 100 pakketkluizen in Nederland, zo is te lezen in een persbericht.

De Budbee Box maakt het mogelijk voor consumenten om een pakket op te halen en te retourneren zonder tussenkomst van personeel en op één centrale plek. Voor webwinkels die aangesloten zijn bij Budbee, kan de bezorgoptie ‘Budbee Box’ in het checkout proces geïntegreerd worden. De klant kiest dan een Budbee Box-levering of zet op een later moment de thuisbezorging om naar levering van een van de boxen. De klant krijgt een melding als het pakket is geleverd en een code waarmee het pakket opgehaald kan worden. Daarnaast krijgt de klant de openingstijden van de winkel waarin de box zich bevindt toegestuurd.

De boxen zijn te vinden bij filialen van onder andere Marqt, Ecoplaza en Perry Sport. In één Budbee Box passen 60 pakketten. De pakketkluizen staan op dit moment in alle grote steden in Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Brabant, Gelderland en Overijssel, zo is te lezen in het persbericht.

Jørgen Höppener, General Manager Benelux bij Budbee, in het persbericht: “Dankzij onze technologie kunnen we efficiënt pakketten bezorgen. Zo wordt 98 procent van onze pakketten ook bij de eerste poging daadwerkelijk bezorgd. We blijven echter continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de logistieke sector groener en klantvriendelijker te maken. Na de introductie van fossielvrije bezorging is de opening van pakketkluizen verspreid over heel Nederland een volgende stap in de goede richting op weg naar meer keuze voor de klant, minder uitstoot en een beter klimaat. We zijn erg blij om samen te werken met partners als Ekoplaza en Marqt, die een perfecte match zijn op duurzaamheid.”