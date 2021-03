Budbee rolt eigen shopping-appfunctie uit naar Nederland

Bezorgservice en techbedrijf Budbee rolt zijn shopping-appfunctie binnenkort uit naar Nederland. Dat schrijft Emerce op basis van communicatie met het bedrijf. Budbee lanceerde de app met shopfunctie al in thuisland Zweden, maar expansie naar Nederland staat ‘hoog op de prioriteitenlijst’, aldus Budbee tegenover Emerce.

Het gaat om een uitbreiding van de bestaande Budbee-app met een functie waarmee consumenten kunnen shoppen bij aangesloten winkeliers. Klanten kunnen winkeliers opzoeken in een zoekmachine en items vanuit de app bij de winkelier bestellen en laten bezorgen. De bezorging kan daarbij nauwkeurig worden gepland. Wanneer de appfunctie precies in Nederland beschikbaar zal zijn, is nog niet bekend.

CEO en oprichter van Budbee, Fredrik Hamilton, sprak vorige week op de investeerdersdag van kapitaalverstrekker Kinnevik. Hamilton vertelde daar dat hij Budbee niet zozeer als logistieke dienstverlener ziet, maar eerder als techbedrijf dat zich richt op het gebruiksgemak van consumenten in meerdere facetten van online winkelen en bezorgen. “We willen online winkelen makkelijk maken en bouwen daarom producten die dat faciliteren.”

Budbee werd in 2016 opgericht en is momenteel actief in Zweden, Denemarken, Finland en Nederland, waar het grotendeels fossielvrij bezorgt met behulp van onder meer cargo-fietsen, elektrische voertuigen en voertuigen op groen gas.Het bedrijf wil vanaf begin 2022 honderd procent van de bezorgingen fossielvrij uitvoeren. Nederlandse webwinkels als H&M, Zalando en Asos werken momenteel samen met Budbee.