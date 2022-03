Budget voor impuls winkelgebieden waarschijnlijk in mei beschikbaar

Het budget dat door het kabinet is toegezegd voor de herstructurering van winkelgebieden in stadscentra komt waarschijnlijk in mei beschikbaar. Dit is te lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het budget wordt vrijgemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er wordt in totaal 100 miljoen euro vrijgemaakt. De looptijd is vier jaar. Het beschikbare budget wordt verspreid over vier indieningstijdsvakken. De regeling is voor gemeenten die financiële ondersteuning willen aanvragen voor een projectplan, gericht op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden.

De rijksdienst verwacht dat de regeling wordt opgesteld op 9 mei tot en met 30 mei. De data zijn echter nog niet definitief.