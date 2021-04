Buffalo brengt Von Dutch terug op de Europese markt, webshop gaat live

Beeld: Von Dutch, Buffalo

Schoenenmerk, Buffalo Boots GmbH, brengt Amerikaans kledingmerk, Von Dutch, terug op de Europese markt. Dat maakte de dochter van Deichmann, schoenenretailer in Europa, op 12 april 2021 bekend. Op 21 april 2021 gaat de eigen webshop van het merk live, zo is te lezen in het persbericht.

Buffalo Boots GmbH brengt het Amerikaanse merk, 2000 Von Dutch, terug op de Europese markten door de licentie van het merk te bemachtigen. Naast de typische petjes met klep uit de jaren ‘00 worden er ook collecties voor dames en heren, en tassen aangeboden. De producten zullen door Buffalo worden geproduceerd en verkocht. Von Dutch wordt verkocht in op de fysieke markten in DACH, Benelux en Scandinavië. Bovendien wordt er online gehandeld in Groot-Brittannië, de EU en Noorwegen.

De eerste collectie voor het zomerseizoen 2021 is al verkrijgbaar op Zalando, Snipes en Peek & Cloppenburg.