Buiten ontmoet je Bever als jouw nieuwe werkgever

Kom in maart naar het Bever Outdoor Kennismakingsevent. Hier ontdek je of werken bij Bever jouw tweede natuur is, kun je meedoen aan verschillende clinics en outdooractiviteiten én krijg je de mogelijkheid om ons het (thermo)hemd van het lijf te vragen. Zien we je buiten bij een van de locaties?

Is het Bever Outdoor Kennismakingsevent iets voor jou?

Je hebt interesse in het werken bij een van onze winkels. We zoeken zowel starters als buitenmensen die op zoek zijn naar een volgende carrièrestap.

Je hebt een passie voor Buiten en deelt dat graag met anderen.

Je bent enthousiast en wil graag een nieuwe uitdaging aan!

Je vindt het leuk om door te groeien naar andere functies en afdelingen.

Je bent commercieel en klantgericht.

Zien we je op een van deze locaties?

Zwolle, Boulderhal Roest, 11 maart 2023

Goirle, Rock'n Rivers - 11 maart 2023

Delft, Outdoor Delft, 18 maart 2023

Nieuwegein, Down under, 18 maart 2023

Amsterdam, Funforest, 25 maart 2023

Wat kan ik op het Bever Outdoor Kennismakingsevent verwachten?

Informatie over solliciteren en werken bij Bever in één van onze winkels (als starter of voor de volgende stap in je carrière).

We organiseren clinics en workshops, maar je kan ook meedoen met verschillende buitenactiviteiten.

Ontmoet medewerkers van Bever die je meer vertellen over hun eigen Buitenavonturen en het werken bij Bever.

Informatie over Bever als duurzame werkgever en ons maatschappelijk belang.

Het ontdekken van een buitengewoon leuke baan die hopelijk helemaal bij jou past.