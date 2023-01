Bureau RMC: 2022 was een jaar met ups en downs

Bureau RMC, dat het aantal passanten in Nederlandse winkelstraten bijhoudt, blikt terug op een bewogen retailjaar als het gaat om 2022. Men nam afscheid van de laatste corona-maatregelen en de zaterdag-drukte nam toe, maar de volgende retailcrisis stond alweer voor de deur: inflaties.

De drukte in de winkelstraten in 2022 ligt 11 procent hoger dan in 2021. Die stijging staat in verband met lockdowns die in 2021 tot en met eind april 2021 golden. Wanneer wordt gerekend vanaf 1 mei 2022, laat de drukte in de winkelstraat een daling van 5 procent zien.

Uit de statistieken van het RMC blijkt dat juli de drukste maand was. Na juli nam de drukte in de winkelstraten af. Dat heeft te maken met een optelsom van hoge inflaties, extreme energieprijzen en de oorlog in Oekraïne, schrijft RMC. In een paar maanden tijd daalt de drukte met bijna 30 procent. Zaterdag is na ruim 7 jaar opnieuw de meest drukke shopdag.

Daarnaast zag het RMC het consumentegedrag veranderen. Men ging van ‘funshoppen’ naar ‘runshoppen’. De uitgebreide mogelijkheden om het bezoek aan de winkelstraat online voor te bereiden, dragen volgens RMC bij aan die trend.

Bureau RMC verwacht dat 2023 een ‘pittig retailjaar’ wordt voor fysieke winkels. Zij moeten rekening houden met een verder negatief sentiment, zo is te lezen. Dit kan effect hebben op het bestedingsgedrag en het bezoek aan de winkelstraat. “Het succes van een fysieke winkel hangt meer en meer af van de juiste online koop- en oriëntatiemogelijkheden via andere kanalen. De kunst van een succesvolle retailer zal wederom liggen in zijn vermogen om zich in te leven in zijn doelgroep en de klant beter te bedienen dan hij zal verwachten”, schrijft RMC. Het bureau verwacht een daling in winkelstraatdrukte tussen de 3 en 6 procent ten opzichte van 2022.