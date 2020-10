Bureau RMC: directe daling in aantal passanten bij nieuwe ‘gedeeltelijke lockdown’

De drukte in de winkelstraat is direct teruggelopen na de invoering van de gedeeltelijke lockdown. Dit meldt Bureau RMC, onderzoeksbureau op het gebied van passanten in de winkelstraat, in een persbericht.

Normaal gesproken is het namelijk altijd drukker op de donderdag dan op woensdag in de winkelstraten, zo meldt Bureau RMC. Dit verschil is normaal gesproken een plus van 13 procent voor de donderdag. Maar gisteren lag het aantal passanten in de winkelstraat juist 7 procent lager dan het aantal passanten op woensdag. Over het algemeen was op donderdag een verschil van 65 procent te zien in vergelijking met vorig jaar.

Niet alleen scherpte de overheid de regels voor het dragen van mondkapjes aan per woensdag 22:00 uur, maar ook de koopavonden werden afgeschaft. Dit heeft wellicht ook te maken met de daling van de bezoekersaantallen, aangezien veel steden op donderdag een koopavond hebben.