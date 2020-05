De drukte in Nederlandse winkelstraten nam de afgelopen week relatief snel toe. Dat meldt Bureau RMC, dat de passanten in de winkelstraten in de gaten houdt. Het aantal passanten steeg in week 19 met 16,1 procent ten opzichte van de week ervoor. In week 18 was die stijging nog 7,2 procent. Vooralsnog was het in de winkelstraten ten opzichte van vorig jaar circa 60 procent rustiger.

Grafiek: Bureau RMC De verschillen tussen locaties blijven aanzienlijk, zo blijkt uit de cijfers van het onderzoeksbureau. Op maandag 4 mei nam in de Vijzelstraat in Arnhem de drukte met 41,6 procent toe ten opzichte van de week daarvoor, terwijl het in de Torenstraat in Castricum juist 27,3 procent rustiger was. Vooral in doelgerichte winkelgebieden blijft het stil, zo laat Bureau RMC weten. Zo was het op de Rijneke Boulevard in Zoetermeer op woensdag 6 mei 9,7 procent rustiger dan de week ervoor. Bureau RMC verwacht dat het aantal passanten deze week verder zal toenemen, zeker omdat scholen en bibliotheken weer open mogen en contactberoepen weer kunnen worden uitgevoerd. Homepagefoto: FashionUnited