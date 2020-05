Het was vorige week 7,2 procent drukker in de Nederlandse winkelstraten dan de week ervoor. Dat meldt Bureau RMC, dat de passanten in de winkelstraten telt. De drukte was wel wisselend: op woensdag 20 mei was het 20,4 procent drukker dan de week ervoor, op zondag 24 mei juist 12,6 rustiger. Dat had mogelijk te maken met het weer: op zondag was het op veel plaatsen in Nederland druilerig.

Grafiek: Bureau RMC

Op Hemelvaartsdag was het betrekkelijk rustig in veel Nederlandse winkelgebieden: er waren 10,3 procent minder passanten dan de week ervoor. Vanwege de feestdag bleven hier en daar winkels gesloten, en veel Nederlanders zaten die dag in parken en op het strand. De strandindex van Bureau RMC liet een stijging van 26 procent zien ten opzichte van de week ervoor. In kustplaatsen was het vorige week over het algemeen drukker: op het Plein in Bergen waren op dinsdag 19 mei 21,3 procent meer passanten dan de week ervoor, in de Torenstraat in Castricum waren er 18,5 procent meer.

Hoewel de drukte in Nederlandse winkelstraten vorige week langzaam steeg, was het aantal passanten nog wel flink lager dan in dezelfde week in 2019: toen was het 61,2 procent rustiger.