Bureau RMC: grote steden relatief het snelst weer drukker

De drukte in de winkelstraten lijkt meer en meer toe te nemen, zo blijkt uit cijfers van Bureau RMC. Het gaat hier wel om een vergelijking van week-op-week. In vergelijking met vorig jaar is het nog steeds 70,7 procent rustiger. Vorige week was het in vergelijking met de week daarvoor 7,2 procent drukker in de winkelstraten.

“Wat opvalt is dat de winkelstraten in de grote steden eerst relatief de meeste bezoekers verloren en dat zij nu absoluut en relatief de snelste toename zien,” aldus het bureau in het persbericht. De Kalverstraat in Amsterdam zag binnen een week de bezoekersaantallen met 40 procent stijgen. De Beurstraverse in Rotterdam zag een toename van 30 procent week-op-week.

De straten zijn echter niet superdruk ondanks de flinke toenames week-op-week. Gemiddeld ligt de drukte in de steden nog 80 procent onder het normale niveau.