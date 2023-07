Bureau RMC: Weersomstandigheden beïnvloeden winkelgedrag van consument meer dan uitverkoop

Als het regent is men niet graag buiten en dat is ook terug te zien in de winkelstraat. Uit cijfers van Bureau RMC blijkt dat weersomstandigheden de drukte in de winkelstraat aandrijft of juist afremt.

Het voorjaar van 2023 was koud en nat. Dat weerhield consumenten van een bezoekje aan de winkelstraat. Na negentig dagen in 2023 was het 11 procent minder druk in vergelijking met dezelfde periode in 2022, aldus Bureau RMC. Maar, sinds de zon zich de afgelopen maanden wat vaker liet zien, werd die forse achterstand verminderd tot min 2,5 procent.

Daarnaast ziet Bureau RMC nog iets wat opvalt: er zijn geen hoge pieken of diepe dalen terwijl dit het winkelgedrag van de consument de afgelopen jaren juist typeerde. Uitverkoopperiodes of vakanties lijken minder invloed te hebben, terwijl de temperatuur en neerslag een grotere rol spelen.

Nu het winkelgedrag van de consument lijkt te veranderen, blijven de populaire winkeldagen wel hetzelfde: men winkelt het liefst op zaterdag, waarna vrijdag, donderdag en woensdag volgen.