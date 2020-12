Bureau RMC: ‘Winkels sluiten onnodig vanwege drukte in de straat’

Wanneer is de winkelstraat niet meer veilig? Bureau RMC meldt in een persbericht als reactie op de geruchten van de sluiting van de niet-essentiële winkels, dat veilig winkelen goed te doen is met de huidige drukte cijfers. Het aantal passanten in de winkelstraat ligt nog steeds 40 procent lager dan een jaar eerder.

“Het risico is piekbelasting per uur en niet of er gemiddeld over de dag minder mensen zijn geweest,” aldus Bureau RMC. Het bureau geeft aan dat winkelen op traditionele piekmomenten niet verstandig is. Denk aan de koopavond, maar ook aan zaterdag tussen drie en vier uur ‘s middags. “Of er een risico is, hangt van meerdere lokale factoren af, zoals de breedte van de bewuste winkelstraat en bijvoorbeeld het moment waarop men winkelt.”

“De verwachte drukte in winkelstraten voor de kerstdagen staat nu op de agenda van alle bestuurders,” aldus het bureau. RMC verwacht ook dat er strengere maatregelen aangekondigd worden zoals de sluiting van niet-essentiële winkels. “Dat lijkt ons een te zware maatregel, die niet met cijfers kan worden onderbouwd.” Bureau RMC verwacht dat de drukte vanwege kerstinkopen meer verspreid zal zijn. “Black Friday was een piekevenement terwijl Kerst een langere periode behelst, van wel drie weken, waardoor de drukte zal worden verspreid. Veilig winkelen kan, maar laat je niet verrassen. Ons devies is “meten is weten”.”