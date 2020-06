Bureau RMC: winkelstraatdrukte steeds vaker weer afhankelijk van weersomstandigheden

Het weer lijkt langzamerhand meer invloed te krijgen op het aantal passanten in Nederlandse winkelstraten. Dat concludeert Bureau RMC, dat de winkelstraatdrukte bijhoudt, uit de cijfers van vorige week.

Het aantal passanten in Nederlandse winkelstraten nam vorige week minder snel toe dan in de weken daarvoor: het was over het algemeen 0,2 procent drukker, waar de voorgaande weken nog stijgingen van tussen de 7 en 9 procent lieten zien. Volgens Bureau RMC had dat te maken met de slechte weersomstandigheden, zo stelt het in een persbericht. Bureau RMC leidt daaruit af weersomstandigheden steeds meer bepalend worden voor de drukte in winkelstraten, zoals in de tijd voor corona. De afgelopen weken waren dat voornamelijk de coronamaatregelen.