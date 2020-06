Bureau RMC: zonnig weer en heropening horeca zorgen voor drukkere straten

Het zal geen verrassing zijn: door het mooie weer vorige week was het in de Nederlandse winkelstraten drukker dan de week ervoor. Bureau RMC telde tussen maandag 25 mei en zondag 31 mei 8,6 procent meer passanten dan tussen 18 en 24 mei, zo laat het in een persbericht weten. Gemiddeld genomen waren dat er vooralsnog 61 procent minder dan in dezelfde week vorig jaar.

Grafiek: Bureau RMC

Op donderdag 28 mei toont de grafiek van Bureau RMC een flinke piek in het aantal passanten ten opzichte van de voorgaande week. Daarvoor is een logische verklaring: “De week ervoor was het Hemelvaartsdag en dat is traditioneel een rustige winkeldag,” zo is in het persbericht te lezen.

Bureau RMC presenteerde vandaag ook enkele cijfers van Tweede Pinksterdag. ‘Een spannende dag’, zo stelt het persbericht: niet alleen mocht de horeca weer open, maar ook vond op de Dam in Amsterdam een demonstratie plaats tegen racistisch politiegeweld. Op de Dam was het daardoor 51 procent drukker dan op maandag 25 mei. Op het Waagplein in Alkmaar, dat wordt omzoomd door terrassen, waren 66,8 procent meer mensen dan vorige week.